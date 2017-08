Wie ein Reverb den Sound der 80er prägte

Die 80er waren für Mode, Möbel aber auch für Musik eine äußerst prägende Zeit. Hier entwickelte sich auch ein Großteil der Synthietrends, die auch heute noch in den meisten Kisten stecken.

In unserem Beitrag soll es heute aber einmal nicht um den Synthesizer-Sound dieses Jahrzehnts gehen – sondern um Drums!

Kaum ein Effekt prägte die Rhythmen und Beats der 80er so sehr wie der Gated-Reverb. Doch was steckt hinter dem besonderen Hall? Und wie wurde dieser Klang entdeckt? Diese und mehr Fragen beantwortet das folgende Video:

Interessant, wie viele Sounds und Produktionsmethoden durch Zufall oder als “Fehler” entstanden sind! Diskutiert mit uns: habt ihr auch schon einmal DEN Sound oder Effekt per Zufall Entdeckt? Oder welchen bekannten Effekt nutzt ihr in euren Produktionen? Schreibt uns in die Kommentare!