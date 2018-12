Fantasy trifft Genre

Welchen Einfluss Der Herr der Ringe auf Rock hatte

Kaum ein Film-Klassiker dürfte so viel Einfluss auf die Popkultur und deren Verständnis von Fantasy-Welten gehabt haben wie Der Herr der Ringe. Doch auch auch ganze Musikgenres wurden durch die Trilogie beeinflusst.

Vermutlich gibt es kaum jemanden, der beim Gedanken an Film-Klassiker nicht auch immer an die Soundtracks denkt und diese sofort im Ohr hat. Das ist auch bei Der Herr der Ringe so. Verantwortlich für die Filmmusik zeichnete sich Howard Shore. Der Komponist, der übrigens auch die Musik für die Hobbit-Filme geschrieben hat, hat damit einen sehr großen Einfluss auf die Musik nach den Filmen.

Das folgende Video von Polyphonic beschäftigt sich ebenfalls mit dem Einfluss der Geschichte auf den Rock. Doch mit der Filmmusik hat das gar nicht so viel zu tun. Warum Rock und die Fantasy-Serie trotzdem miteinander zusammenhängen:

