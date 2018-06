Was sich gegen das Lampenfieber tun lässt

Die Welt teilt sich in Sachen Live-Gig in zwei Teile auf – die Personen, die vor einem Auftritt aufgeregt sind und solche, die nicht darüber sprechen. In dem Video, das wir euch heute vorstellen wollen geht es deshalb um die Frage, wie man mit Aufregung umgehen kann.

Druck, Angst, Aufregung – es gibt viele Gefühle, die einem Musiker das Bühnenleben erschweren können. Aber Lampenfieber gehört vor einem Live-Gig auch einfach mit dazu und hilft uns auch dabei, Höchstleistung zu bringen. Doch es gibt verschiedene Gründe, wann Lampenfieber zum Problem werden kann und ein Mittel gegen die Aufregung gefunden werden muss.

Im Video, das wir euch heute vorstellen wollen, geht es genau um die Frage, was sich bei Aufregung tun lässt – damit werden die Tipps auch für Musikerinnen und Musiker interessant:

