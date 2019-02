Alles im Kopf

Was passiert, wenn wir Musik hören

Keine Frage: dass Musik etwas tief in uns bewegen und berühren kann weiß jeder und hat sicher jeder schon einmal so empfunden. Doch was genau kann Musik eigentlich in uns wecken? Und was passiert dabei?

Manche nutzen sie zur Entspannung, manche bringen sich damit aufgeregt in Stimmung und wieder anderen hören sie eher zurückhaltend im Hintergrund: Musik erfüllt manchmal mehr Funktionen als bloß Musik zu sein. Dabei geht so einiges in uns vor: nicht nur werden körperliche Prozesse angestoßen, wenn wir etwa zu unserem Lieblingssong tanzen. Auch im Gehirn tut sich beim Hören so einiges.

