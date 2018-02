Was ist eigentlich ein Ton?

Es gibt Dinge, über die sprechen wir ganz selbstverständlich: “Was für ein wunderbarer Klang!” oder “Das war kein sauberer Ton!”. Doch was meint es eigentlich, wenn wir von musikalischen Tönen oder Klängen sprechen?

Es klingt vielleicht wie eine Frage aus dem Kindergarten, doch so simpel wie es scheint ist das Ganze eigentlich gar nicht: was tut sich da eigentlich, wenn wir ein Geräusch oder den Klang eines Instruments hören? Synthesisten kennen die Wellenform und auch so hat man schon einmal etwas von Frequenzen gehört – doch so richtig spannend wird es, wenn es in die Tiefe geht.

In einem Vortrag von Ron Hipschman im Exploratorium in San Francisco wird diese vielleicht einfache aber umso spannendere Frage geklärt und gelüftet was sich da tut, wenn wir etwas hören: