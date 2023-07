Kooperation mit KI-Entwickler

Was hat Roland mit MusicTGA-HR vor?

Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist eines der wichtigsten Themen derzeit. Momentan steht in erster Linie die Generierung von Texten im Fokus, was große Umwälzungen in Bereichen wie Journalismus, Literatur, Blogging usw. mit sich bringt. Doch auch im Musiksektor haben KI-basierte Lösungen bereits Einzug gehalten. Wie werden die Auswirkungen hierbei sein?

Es war eine eher kleine, fast beiläufige Meldung, dass der KI-Entwickler Amadeus Code die Firma Roland als Klienten gewinnen konnte. Dabei wurden weder mögliche Ziele noch konkrete Pläne publik gemacht, die aus dieser Zusammenarbeit hervorgehen sollen.

Amadeus Code ist mit MusicTGA-HR im Bereich der lizenzfreien Musik tätig, also Songs, die man beispielsweise als Hintergrundmusik zur Untermalung von Moderationen, Podcasts oder Dokumentationen verwenden kann. Dafür hat der Anbieter derzeit ca. 44.000 Titel und Soundeffekte im Katalog, die mit Hilfe von KI-Werkzeugen entstanden. Mit MusicTGA-HR kann man laut Anbieter unkompliziert und “ohne spezielles Wissen” nach passender Musik suchen, indem man einfach per Text umschreibt, was man braucht.

Hier scheint dann auch die Schnittstelle für das Interesse von Roland zu sein. Roland hat einige Produkte im Programm, die für Podcasting und Streaming von Audio und Video ausgelegt sind. Es wäre zum Beispiel denkbar, die Suchfunktion von MusicTGA-HR in Geräte wie den Boss Gigcaster oder Roland Web Presentation Dock und Go:Mixer zu integrieren, um so schnell und zuverlässig eine passende Musik zu finden, mit der man auch auf der (rechts)-sicheren Seite ist. Das wäre für Produzenten von Content aller Art sicherlich interessant. Wie sich das dann aber mit dem kostenpflichtigen Service von Amadeus Code vereinbaren ließe, ist schwer abzuschätzen.

Ob Rolands Pläne tatsächlich in diese Richtung gehen oder noch andere Absichten dahinterstecken, bleibt abzuwarten. Könnte es anderseits nicht auch sein, dass Roland bei der Erstellung von Content zum Partner wird? Und wird sich diese Entwicklung auf die Musiker auswirken, die bislang mit der Erstellung von lizenzfreier Musik freiberuflich oder nebenher Geld verdient haben? Wie seht ihr die Situation?

