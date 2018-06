Was alles hinter unserem Hören steckt

Hören müssen wir eigentlich den ganzen Tag. Klar, man kann auch einmal weghören, schallschluckende Ohrstöpsel verwenden oder schlichtweg im Schlaf kaum mehr etwas mitbekommen. Wirklich überhaupt nichts mehr hören tun wir dabei aber trotzdem nicht. Was hat es mit diesem Sinneseindruck also auf sich?

Der Hintergrund des Hörens ist nicht nur für Musikerinnen und Musiker interessant – als eines unserer Sinne ist es zudem zentral, wenn es um die Wahrnehmung unserer Umgebung geht. Dabei nehmen die Ohren nicht nur auf was wir hören, sondern auch woher. Was hinter all dem steckt beantwortet das Video des Youtube-Kanals TED-Ed, das ihr euch nicht nur ansehen- sondern auch anhören solltet!

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: