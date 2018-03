Warum wir traurige Musik so lieben

Herzschmerz, Tränen, Gänsehaut – es gibt sicherlich viele Gefühle, die Menschen beim Hören melancholischer oder trauriger Songs haben. Doch warum tun wir das eigentlich? Ein spannender Vortrag klärt über das Thema auf.

Die einen hören sie zur Entspannung, die anderen wollen damit ihre Stimmung heben und wieder andere brauchen sie, um in melancholische Stimmung zu kommen: Musik kann eine große Bandbreite an Gefühlen bei den Hörerinnen und Hörern hervorrufen. Doch welche Gründe haben wir dafür, wenn wir eher traurige Stücke hören wollen? Die Forscherin und Musikerin Dr. Sandra Garrido spricht genau darüber in einem TEDx Talk. Und gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen emotionaler Musik.