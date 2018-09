Die Psychologie erklärt’s

Warum wir aktuelle Musik nicht mögen

Nicht alles lässt sich durch die Psychologie erklären – aber so manches, was im Inneren unseres Kopfes so passiert eben schon. So auch etwa, warum wir aktuelle Musik immer etwas… seltsam finden.

Man kennt das ja: den Radio eingeschaltet und ein völlig neuer Song ertönt durch die Lautsprecher. Spätestens wenn es sich um Pop-Musik handelt, geht die Meinung deutlich auseinander. „Klingt komisch“, „Nur noch Schrott“ oder „geht ja gar nicht!“ sind nur einige der negativen Reaktionen, die einem vielleicht durch den Kopf gehen.

Doch das ist eigentlich ganz normal und war auch in der Vergangenheit schon so. Wieso das gerade mit der Musik aus unserer Jugend zusammenhängt? Das erklärt der Youtuber Adam Neely im folgenden Video:

