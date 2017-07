Warum uns Musik so stark bewegen kann

Tränen, ein Schmunzeln oder Gänsehaut: wir alle kennen Musik, die große Emotionen erzeugen kann. Doch warum ist das eigentlich so? Und warum scheint das so tief in uns verwurzelt zu sein?

Zurecht gilt Musik als universale Sprache, die häufig auch ohne Worte verstanden werden kann. Harmonien, Stimmungen oder einfach nur die Gefühle desjenigen, der da gerade einen Song trällert oder die Saiten spielt können schon sehr viel auslösen.

Im Video, das wir euch heute zeigen wollen geht es genau um diese besondere Kraft, die in Musik stecken kann. Sicherlich gibt es auch sehr leichte Kost zu hören – doch eine Botschaft, eine Emotion oder eine Idee steckt eigentlich in jedem Lied. Wie sehr sie uns berühren oder wie stark sie zu uns sprechen – darin liegt sicherlich die Kraft eines wirklich ergreifenden Stücks Musik.

