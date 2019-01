Energie bis in die Ewigkeit

Warum ein Perpetuum Mobile nicht funktioniert

Wenn mal der Strom ausfällt, der Laptop-Akku entladen ist oder weit und breit keine vollen Batterien für den portablen Synth zu finden sind, wünschen sich auch Musiker, dass die Geräte sich am besten eigenständig mit Energie versorgen könnten.



Der Traum zahlreicher Konstrukteure – ein Perpetuum Mobile. Damit ist ein perfekter Kreislauf gemeint, der sich selbst mit der Energie versorgt, die er benötigt um zu funktionieren. Doch leider bleibt solch eine Maschine wohl ein Traum, denn es ist schlicht nicht möglich, so ein Wunderwerk herzustellen.

Warum das so ist? Das erklärt euch das folgende Video des Kanals TED-Ed:

Doch mal ehrlich: genial wäre das schon, wenn zumindest ein Teil der Energie beim Tasten-Drücken oder Potie-Drehen wieder zurück in das Gerät fliesen und es damit quasi „analog“ betreiben würde. Oder was haltet ihr davon? Schreibt uns in die Kommentare!

