Goethe, Novalis und Co müssen es doch genau gewusst haben: wann spricht man eigentlich von einem Gedicht? Geht es dabei um den Inhalt? Oder bloß um die Form? In dem Video, das wir euch heute zeigen wollen erfahrt ihr es!

Wer Songtexte schreibt, kommt früher oder später an einen ganz bestimmten Punkt: was macht meine Zeilen aus? Was möchte ich sagen? Welchen Stil habe ich? Und vieles mehr. Die einen schreiben daraufhin eher einfach gehaltene Stücke, andere sitzen wochenlang an einer bestimmten Stelle und basteln an der richtigen Botschaft.

Manchmal wirkt dann das, was man da auf dem Papier stehen hat dann plötzlich wie ein Gedicht. Doch was macht ein Gedicht eigentlich aus? Ist es die Tiefe der verwendeten Wörter und Metaphern? Oder geht es eigentlich um etwas ganz anderes? Das Video, das wir euch heute zeigen wollen, beschäftigt sich genau mit dieser Frage: wann kann man eigentlich von einem Gedicht sprechen?