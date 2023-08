Das Ende für den VA-Synthesizer - Petition für Code-Offenlegung

Waldorf Kyra ist abgekündigt

Waldorf gibt mit knappen Worten auf der Webseite bekannt, dass der VA-Synthesizer Kyra nicht länger hergestellt wird. Völlig überraschend kommt diese Meldung allerdings nicht.

2018 wurde der Prototyp Valkyrie des Entwicklers Manuel Caballero vorgestellt. Der Synthesizer war vom Access Virus inspiriert. In der Folge wurde das Projekt von Waldorf übernommen und ein Jahr später als Kyra mit einem überarbeiteten Interface vorgestellt.

Problem gab es mit der unausgereifeten Firmware sowie der unübersichtlichen Menüführung. Die User warteten trotz vieler Nachfragen vergebens auf signifikante Updates seitens Waldorf. Anfang 2023 wurde bekannt, dass Waldorf gar keine weiteren Firmware-Updates für Kyra mehr veröffentlichen wird.

Daraufhin wurde eine Petition (die ihr unter diesem Link findet) ins Leben gerufen, in der Waldorf aufgefordert wird, den Code der FPGA-Programmierung offenzulegen, damit engagierte Programmierer die Firmware in Eigenregie fertigstellen können. Bislang gab es allerdings nur ein geringes Echo auf diese Petition. Doch mit der jetzigen Abkündigung könnte der Aufruf noch einmal in Schwung kommen.

Waldorf gibt bekannt, dass nur noch wenige Kyra-Einheiten ausgeliefert werden können. Diese werden mit einem Discount von 10% und einem Travelbag angeboten. Ob Waldorf noch auf die Petition reagieren wird, bleibt abzuwarten.