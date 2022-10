Am 24.10. live und kostenlos im Internet

VR-Konzert: Jean-Michel Jarre “Oxymore”

Vor ca. zwei Monaten stellte Jean-Michel Jarre den Song “Brutalism” von seinem neuen Album “Oxymore” vor, das er seinem Vorbild, dem französischen Komponisten und Electronic-Pionier Pierre Henry gewidmet hat. Mit einem Konzert am Montag, dem 24. Oktober 2022 wird im Pariser “Palais Brogniart” ab 20:30 Uhr das komplette Album präsentiert. Und alle können es live und kostenlos im Internet miterleben.

Anzeige

Einerseits kann man das Konzert ganz normal als Stream über Youtube und Facebook ansehen. Als Besonderheit gibt es aber auch die Möglichkeit, das Event als VR Experience über die Virtual-Reality-Plattform VRChat (für Oculus Quest User) bzw. via VR2D auf Facebook.

zu erleben. Dazu muss man natürlich über ein entsprechendes VR Headset verfügen. Außerdem wurde “Oxymore” in Mehrkanaltechnik aufgenommen und so wird auch das Live-Konzert in Spatial Audio übertragen.

Außerdem ist das Album “Oxymore” ab sofort als CD und Vinyl inkl. Zugang zur binauralen Version und 32-seitigem Booklet erhältlich.

Weitere Informationen findet ihr auf der Webseite von Jean-Michel Jarre sowie unter der Ankündigung auf Facebook und auf seinem Youtube-Kanal.