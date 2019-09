Community und Workshops in Köln

Vom 06.09. bis 07.09.: Studioszene gestartet!

An diesem Wochenende findet in Köln die Studioszene by Sound & Recording statt! An zwei Tagen findet ihr auf einer Fläche von 3.000 Quadratmetern insgesamt 50 Workshops und Talk-Runden rund um das Thema Musik- und Audioproduktion. Mit dabei sind auch mehr als 93 Top-Hersteller der Studiobranche, die vor Ort ihre Produkte und Neuheiten vorstellen, die für euch zum Antesten bereitstehen.

Auch Kurzentschlossene und alle Spontanen haben natürlich an diesen Tagen noch die Möglichkeit, internationale und nationale Engineers zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und neue Erkenntnisse, Erfahrungen und Know-how für sich mitzunehmen. Raus aus der Routine, neue Wege gehen und damit die eigene Kreativität steigern!

Wo? – XPOST Köln, Gladbacher Wall 5, 50670 Köln

Öffnungszeiten:

Freitag, 06.09.2019, 12:00 – 20:00 Uhr

Samstag, 07.09.2019, 10:00 – 18:00 Uhr

Das vollständige Programm und alle weiteren wichtigen Informationen findet ihr auf der zugehörigen Website unter www.studioszene.de!