Vintage Park Special

Ob niedliches, mehr als Spielzeug gedachtes Instrument oder Hi-Tech Boliden wie den Fairlight aus den 80ern. Wenn es alt ist, hat es Charme und will unbedingt verwendet werden. Was die Geschichte alles hervorgebracht hat, könnt ihr in diesem Special der Vintage Park-Serie nachlesen, im dem wir alle 56 Artikel seit der ersten Folge aus 2006 bis zur letzten aktuellen aus 2016 zusammengeschnürt haben.

Alle im PDF enthaltenen Artikel:

Korg 900 PS (*1975)

Solina String-Ensemble (*1974)

Sequential Circuits Six-Trak (*1984)

Roland Promars MRS-2 (*1979)

Yamaha SY22 (*1989)

Oberheim OB-1 (*1977)

Farfisa Fast 3 Combo Organ (*1968)

Hohner String Performer (*1979)

Roland JX-3P (*1983)

Philips Philicorda (*1963)

Crumar Multiman-S (*1977)

Roland αJuno-2 (*1986)

Korg Delta DL-50 (*1979)

SCI Prophet-600 (*1982)

Roland SH-09 (*1980)

Moog Source (*1981)

Vermona Piano-Strings (*1978)

Roland D-50 (*1987)

Korg 800 DV (*1975)

Realistic Concertmate MG-1 (*1982)

Yamaha CS-80 (*1976)

Korg Poly 61 (*1982)

Siel Cruise (*1981)

Voyetra Eight (*1983)

Tiracon 6 V (*1987)

Teisco SX-400 (*1981)

Vermona Synthesizer (*1983)

Yamaha VL1 (*1994)

ARP Pro Soloist (*1973)

Digial Keyboards Synergy (*1982)

RMI Keyboard Computer-II (*1975)

E-mu Emax (*1985)

Octave The Kitten (*1977)

Roland Jupiter-4 (*1978)

Oberheim OB-SX (*1982)

Yamaha SK 20 Symphonic Ensemble (*1979)

Korg M500 Micro-Preset (*1978)

Yamaha SY-1 (*1974)

Roland SH-5 (*1976)

Hohner Pianet (*1962)

Roland RS-09 (*1979)

Moog Theremin (*1960)

ARP OMNI (*1976)

Wersi Pianostar (*1980)

Korg Polysix (*1982)

Stilbildende Instrumente von Roland (Juno-106, TR-606, TR-707, TR-808, TR-909, TB-303, SH-101)

Casio VZ-1 (*1988)

Korg PE-1000 (*1976)

Farfias Compact (*1965)

Wersi AP-6 (*1977)

Oberheim SEM-Modul

Farfisa Professional Piano

Roland Juno-106

Fairlight CMI