Vier Taschenrechner und der Soundtrack von Mario

Egal ob Jung oder Alt: Klemptnermeister Mario kennt bis heute eigentlich jeder. Doch nicht nur das Äußere des hüpffreudigen Videospielhelden dürfte in die Popkultur-Geschichte eingehen.

Denn kaum eine Videospiele-Melodie ist so bekannt und so häufig interpretiert worden wie die von Super Mario. Kein Wunder also, dass so manch kuriose Performance kursiert. Mit der folgenden dürfte es jetzt eine weitere geben, die für Staunen sorgt:

Zu sehen: zwei Hände, die wie auf einem Synthie die bekannten Töne spielen. Doch statt Synthie werden vier Taschenrechner bedient – und dabei eben alle auf einmal. Ob man da mal eben ausrechnen könnte, wie lange es dauert, dass perfekt einzuüben?