Über Musik mit Aliens reden

Angenommen, wir könnten mit irgendeinem Unbekannten 10 Sekunden Worte austauschen – was würden wir sagen? Was ein bisschen klingt wie im Film, muss an anderer Stelle tatsächlich beantwortet werden. Nur eben ein bisschen anders.

Außerirdische auf fremden Welten sind überall in der Popkultur ein großes Thema – egal ob als Stoff für einen Film, als Motiv in der Kunst oder in der Musik: Aliens scheinen eine große Wirkung auf uns zu haben. Doch was, wenn wir tatsächlich mit Welten weit weg im All kommunizieren könnten?

Wir können – beziehungsweise genauer: es gibt die Möglichkeit, dass wir zumindest irgendwann einmal gehört werden. Die Botschaft darf dabei allerdings nicht länger als 10 Sekunden dauern. Was würden wir sagen? Welche Musik würden wir spielen? Das folgende Video des FACT-Magazines geht dieser Frage auf den Grund!

