Toto – 40 Trips Around The Sun

FOTO: Dieter Stork

Im letzten Jahr haben Toto ihr 40-Jähriges feiern können und machen aus diesem Anlass 2018 ihre »40 Trips Around The Sun«-Tour. Unter dem gleichen Namen hat die Band ein Best-Of-Album inklusive drei bisher unveröffentlichter Tracks zusammengestellt.

40 Trips Around The Sun ist die »Quintessenz +« (also + Spanish Sea, + Alone und + Struck By Lightning) aus Totos fetten und tragischen Jahren. Hits wie Rosanna, Afrika und Hold The Line dürfen bei einer solchen Veröffentlichung natürlich nicht fehlen und stehen selbstverständlich für die fetten Jahre. Die drei Pluszeichen hingegen sind alte Wiederentdeckungen auf beinah vergessenen Toto-Bändern, die in den Sony-Music-Archiven lagerten und die daher kaum ein Fan gehört haben dürfte. Auf Spanish Sea sind sogar noch Elemente von den verstorbenen Brüdern Jeff und Mike Porcaro zu hören, die nun mit neuen Aufnahmen von Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro und Joseph Williams (dem harten Kern von Toto) sowie einem neuen Refrain erstmals released wurden. Alle Songs wurden neu gemastert − nicht übertrieben, nur etwas »entstaubt«, sodass alle Songs etwas frischer klingen und sowohl für Toto-Einsteiger, aber auch für harte Toto-Fans eine Option sind. Wer das Vinyl für gut 20 Euro kauft, erhält zwei dicke Platten mit insgesamt 17 Songs und außerdem einen Download-Code, um alles auch als MP3 in der Hosentasche bei sich tragen zu können.

www.totoofficial.com