Filme, Spiele, Apps

Theorie ganz praktisch: Wie man einen Soundtrack komponiert

Wir alle kennen sie, die großen Filmmomente, in den Tragik, Drama und die wichtigen Gefühle ganz im Vordergrund stehen. Eigentlich immer mit dabei: ein ikonischer Soundtrack.

Was wären Filme, Spiele oder Apps nur ohne eingängige Musik. Mal dient sie zur Wiedererkennung als Titelmelodie, mal als Untermalung von Emotionen. Doch was macht einen Soundtrack eigentlich so besonders?

Das fragen sich nicht nur die Zuschauer und Kinogänger, sondern auch die Musiker und Komponisten auf der anderen Seite: wie gelingt ein gutes Motiv, wie werden die einzelnen Teile einer Komposition am besten zusammengesetzt? Das folgende Video verrät es euch!

