The Killers – Wonderful Wonderful

The Killers Wundervoll

Am 22. September 2017 erschien das fünfte Studioalbum von The Killers mit dem Namen Wonderful Wonderful. Die Band um Paradiesvogel und Sänger Brandon Flowers hat sich seit ihrem Debütalbum Hot Fuss 2004 und der weltweit erfolgreichen Single Mr. Brightside in die oberste Liga des Rock gespielt.

Nach einem 2000er-Indie-Party-Hit wie Mr. Brightside sucht man vergebens, wer allerdings trotzdem nach tightem, kalifornischem Powerpop sucht, wird auch hier fündig: Run For Cover. Der Track bringt den Fuß, ohne mit der Wimper zu zucken, zum Wippen und geht nach vorne. The Man dagegen erinnert durch seine groovigen Gitarren-Parts an 70sDisco. Hier dürfte keine Hüfte steif bleiben.

Der Song Life To Come ist für mich herausstechend. Er beginnt mit einer halligen Gitarre, einem 80s-Pad und cleanen Vocals, ehe die trockenen Drums einsetzen und der Song im Chorus in U2-Manier weit aufgeht. Mal weit und dann doch wieder in kleinem Raum, direkt am Ohr. Diese kongenialen Gegensätze nutzt die Band, um die Dramaturgie der Songs, und des Albums selbst, zu bestimmen.

Klanglich sind sich The Killers treu geblieben; synthlastig und handgemacht, melancholisch und doch sehr melodiös, mal treibend und mal schleppend, mal minimalistisch, mal voll produziert und doch immer eingebettet in abgefahrene Soundlandschaften aus elektronischen oder instrumental erzeugten Klänge.

Mit dem Album Wonderful Wonderful legen The Killers mal wieder eine Platte nach, mit der sie musikalisch und klanglich erneut bestätigen, warum sie zu Recht zu den aktuell größten Rockbands zählen.