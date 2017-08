Synthieperformance mit Spielekonsole im Gewölbekeller

Die einen basteln in ihrem Studio, die anderen packen ihr Gear kurzerhand “unter den Arm” und ziehen mit ihren Geräten in einen Gewölbekeller, um dort zu performen.

Anzeige

Es ist ja manchmal schon spannend, wie stark sich Gegensätze auch in der Synthie-Welt anziehen: da will man mit einem elektronischen Modularsynth möglichst organische Sounds erschaffen oder verlegt die Ganze Performance gleich in die Natur.

In dem Video, das wir euch heute zeigen wollen, schafft es der Analogsynthie zwar nicht bis nach draußen – aber ein Gewölbekeller sorgt für eine ganz eigene Akustik. Zusammen mit einem Gameboy entstehen so dynamische Klänge, die von dem verzerrten Gesang des Youtubers Look Mom No Computer begleitet werden.