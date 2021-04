Keyboards Digital 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

Der Vater des legendären TONTO arbeitete mit Stevie Wonder, Weather Report und Quincy Jones zusammen

Synthesizer-Pionier Malcom Cecil gestorben

Der 1937 geborene britische Musiker Malcom Cecil bildete zusammen mit Robert Margouleff das legendäre Duo TONTO´s Expanding Head Band in dessen Zentrum ihr TONTO-Modularsynth (The Original New Timbral Orchestra) stand.

Ihr Album Zero Time erregte Stevie Wonders Aufmerksamkeit und führte zur Zusammenarbeit bei den klassischen Wonder-Longplayern Talking Book und Innervisions And Fillfillingness` First Finale. In der Folge gab es weitere Kooperationen und Ko-Produktionen mit Leuten wie Quincy Jones, Bobby Womack, The Isley Brothers, Billy Preston, Gil Scott-Heron, Weather Report, Stephen Stills, Doobie Brothers, Dave Mason, Little Feat, Joan Baez und Steve Hillage, wobei der TONTO meist eine zentrale Rolle spielte.

Malcom Cecil ist am 28.03.2021 gestorben.

