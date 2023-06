Herbie, Tony, Vince & Jan

Synthesizer in der “Rockschool”

Warum faszinieren uns die 80er immer noch so sehr? Wegen der Frisuren, der Mode, des gesellschaftlichen Diskurses? Oder ist es doch die Musik, die den Kindern dieser Zeit einfach nicht mehr aus dem Kopf geht?

Die TV-Serie “Rockschool”(nicht zu verwechseln mit der Doku “Rock School” von 2005) war ein Educational-Programm der BBC, das von 1983 bis 1987 populäre Musikstile vorstellte und zeigte, wie man sie spielt. Der Name der Sendung war hierbei etwas irreführend, denn es ging nicht nur um Rock, sondern auch um Funk, Reggae, Blues etc.

Die Schulband wurde von der Gitarristin Deirdre Cartwright geleitet, die zum Teil auch moderierte. In der US-Version von “Rockschool” wurde das Programm übrigens von Herbie Hancock präsentiert. Zur Studioband gehört der Keyboarder Alastair Gavin, der einige Vintage-Schätze (aus heutiger Sicht) in seinem Rig hatte. Eine bunte Zusammenstellung aus Memorymoog, Casio CZ-1, Korg CX-3, Akai S900, Roland MC-500, Yamaha SPX90 usw. Außerdem gab es immer wieder Einspieler mit Keyboardern und Synthesizer-Spezialisten wie Herbie Hancock, Tony Banks von Genesis, Vince Clarke und Jan Hammer. Was bei ihnen in den Studios zu sehen ist, ist noch spannender und die Arbeitsweise von Vince Clark mag man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.

Das folgende Video fasst einige Synthesizer-Passagen von “Rockschool” zusammen:

Die Erklärungen sind zwar wirklich simpel und sogar etwas fade, aber man muss bedenken, wie der allgemeine Wissensstand seinerzeit war und dass sich das Programm an Neueinsteiger richtete. Hier noch ein Solo von Jan Hammer, der seinen Fairlight CMI IIX mit einem Yamaha KX-5 Umhänge-Keyboard begleitet.

Bei “Rockschool” wirkten noch mehr prominente Musiker mit, und zwar nicht nur als Erklärbären, sondern auch per Einspieler mit richtiger Performance. Dazu gehörten unter anderem Midge Ure, Bill Bruford (Yes), Carl Palmer (ELP), Robbie Shakespeare (Sly & Robbie), Bronski Beat, Depeche Mode, Thomas Dolby, Annie Lennox, The Pointer Sisters, Motörhead, Bootsy Collins, The Smiths, U2 – um nur die bekanntesten zu nennen.

Diese Video-Playlist enthält einige gestückelte Episoden von “Rockschool”, wo es um unterschiedliche Musikstile und die Spieltechniken zu den Instrumente geht. Natürlich schwingt hier der Zeitgeist ordentlich mit. Hätte eine derartige Sendung heute noch eine Chance?

Wer sich fragt, was aus Deirdre Cartwright geworden ist – sie hat die 80er sowohl Frisur-technisch als auch musikalisch weit hinter sich gelassen. Hier könnt ihr euch einen Konzertmitschnitt ihrer Jazz-Formation von 2018 anschauen.