Ronaldos kleine Welt

Synthesizer en miniature

Vintage-Synthesizer, Orgeln und Studioequipment sind unfassbar teuer geworden, nahezu unbezahlbar. Wer sich dennoch den Wunsch nach einem bestimmten Klassiker erfüllen will, kann das jedoch durchaus tun – wenn man ein paar Nummern kleiner denkt.

Anzeige

Der Brasilianer Ronaldo Lopes Teixeira (aka ROLT) fertigt Miniaturausgaben von Synthesizern, Keyboards (selbst ein Steinway-Flügel) wie auch Workstations, Effektgeräten, Drumcomputern, Mischpulten etc. im Maßstab von 1:6. Er hat sich überwiegend auf Vintage-Geräte spezialisiert und ist damit in eine (haha, Wortspiel) kleine Marktlücke gestoßen. Inzwischen haben sich viele Fans ihren “Traum en miniature” erfüllt. Unter anderem ist auch der Software-Hersteller UVI auf die Arbeit von ROLT aufmerksam geworden und hatte eine Reihe der Miniaturen im Trailer für die Library “Vintage Vault 3” verwendet.

Oberheim OB-X, Sequential Prophet 5, Korg PS-3200, ARP Odyssey, EMU Emulator III, Moog Modular System 55, aber auch RCA Theremin, Fender Rhodes, Hammond B3, EKO Rhythm Computer, Yamaha EX-1 und und und – der von ROLT angefertigte Gerätepark ist in Laufe der Zeit auf eine beachtliche Größe angewachsen. Auf seinem Youtube-Kanal, den ihr über diesem Link aufrufen könnt, stellt er seine Kreationen in Videos samt passender Musikbegleitung vor. Es lohnt sich, die Clips in Ruhe zu durchstöbern. In diesem Clip von 2019 sind die bis dahin gefertigten Modelle versammelt:

Über seinen Facebook-Account, wo er die Modelle auf Fotos vorstellt, kann man mit Ronaldo Lopes Teixeira Kontakt aufnehmen, wenn man sich für die Miniaturen interessiert. Die Preise bewegen sich je nach Aufwand zwischen 50,- und 450 US-Dollar, meistens sollen sie aber um die 150,- US-Dollar liegen.