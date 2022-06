Mach deine Synthies bunt

Synthesizer Coloring Books

Wie würde ein Minimoog in Pink aus sehen? Oder eine Roland TR-808 in Grün mit gelben Sternen und roten Streifen? Oder ein Sequential Prophet 5 in … Customizing von Synthesizern, Drum-Maschinen und Grooveboxen ist für viele Besitzer tatsächlich ein Thema. Doch die damit verbunden Kosten oder die Angst vor einem all zu ambitionierten Ergebnis halten die meisten dann davon ab. Aber es gibt einen Weg, seine Kreativität gefahrlos auszuleben: Malbücher.

Man könnte es für einen Scherz oder ein Hipster-Ding halten. Es gibt tatsächlich Malbücher mit Synthesizern und anderem Studioequipment. Der naheliegend Gedanke wäre natürlich, seinen Nachwuchs auf diese Weise ganz sanft an die eigene Leidenschaft für Musik und die entsprechenden Gerätschaften heranzuführend. Diese Intention möchte man auch bei den Machern der Bücher vermuten.

Aber sicherlich erweckt man auch sein inneres Kind, sobald man Filzstifte zur Hand nimmt und damit das Panel eines Vintage-Synthesizers quietschbunt ausmalt. Zumindest ein paar glückselige Momente jenseits von Arbeitsalltag, Studiostress und Bandquerelen sind damit sichergestellt.

“Synth” heißt ein Titel vom Malbuchverlag Color Crush, der sich überwiegend auf technische Themen spezialisiert hat. Die “Bücher” sind jedoch keine Printausgaben, sondern kommen im PDF-Format. Das hat zwei Vorteile: zum einen kann man die Vorlagen so oft ausdrucken,wie man will und damit ständig neu verwenden. Und zum anderen lassen sich die PDFs auch im Rechner mit einem geeigneten Programm nutzen, um sie dort nicht nur mit Farben, sondern auch Grafiken und Fotos zu kombinieren. “Synth” beinhaltet 39 Vorlagen im DIN-A4-Format und kostet 9,- US-Dollar.

Der Verlag P2G Publishing hat zwei entsprechende Titel im Programm: das “Synthesizer Coloring Book” und das “Beat Machine Coloring Book“. Beides sind Print-Ausgaben und beinhalten jeweils über 30 Abbildung von Synthesizern bzw. Drum-Maschinen und Studio-Gear. Mit einem Preis von jeweils 13,99 US-Dollar eine lustige Geschenkidee – man muss ja nicht immer bis Weihnachten warten.