Digitale Messe

Superbooth20 Home Edition

Dann eben zuhause.

Anzeige

Das Jahr 2020 einfach mal ohne Superbooth in Berlin? Es gibt viele Themen die zurzeit sicherlich wichtiger sind. Trotzdem sollen die Superbooth Tage nicht einfach verstreichen. Herr Schneider und sein Team lädt alle, die dabei sein wollen, unter ein (virtuelles) Dach ein – am 23. April – zur Superbooth20 Home Edition.

Viele der Künstlerinnen und Künstler, die bei SUPERBOOTH20 aufgetreten wären, spielen exklusive Kurzkonzerte und gewähren dabei Einblicke in ihre Studios. Herr Schneider lädt Gäste an seinen digitalen Tisch und einige Aussteller zeigen in selbst gedrehten Videos, was sie sonst in Berlin präsentiert hätten. Schließlich werden viele neue Entwicklungen aus den unterschiedlichsten Bereichen angekündigt, auf die wir alle sehr gespannt sind.

Das ganze wird auf auf www.superbooth.com präsentieren – die Videos werden nach einem festen Zeitplan freigeschaltet und sind danach jederzeit auf dem Vimeo– und YouTube-Accounts der Superbooth abrufbar.

Die Macher der Superbooth betonen: “Es ist uns wichtig mit der Superbooth20 Home Edition zu zeigen, dass diese einzigartige Gemeinschaft auch in schwierigen Zeiten zusammenhält und sich gemeinsam präsentiert. Ohne die Hilfe vieler Aussteller und Partner, wäre dies nicht möglich gewesen – wir bedanken uns hiermit noch einmal ganz herzlich für die großartige Unterstützung.”