Soundtrack – Stranger Things Vol. 2

E.T., Es, Alien und Zurück in die Zukunft zählen für mich zu den prägendsten Filmen der 80er. Jeder von ihnen ist in seiner Art und passend zum Genre durch Bild, Ton und Soundtrack einfach stimmig. Die Produzenten der Netflix-Serie Stranger Things nahmen die Drehbücher der genannten Filme als Inspiration und haben es so geschafft, die 80er-Jahre-Stimmung auf den Bildschirm zu bekommen.

Die erste Staffel erschien am 15. Juli 2016, die zweite Ende Oktober 2017. Was für mich total zum Lock&Feel der 80er beiträgt, ist der Soundtrack, der von Michael Stein und Kyle Dixon produziert wurde. Die beiden gehören eigentlich zur vierköpfigen Electro-Band Survive, haben sich aber 2009 zusammengetan, um auch Film-Scores zu produzieren.

Auf dem Soundtrack zur zweiten Staffel von Stranger Things gibt’s insgesamt 32 Tracks, die modular klingen, mit 8-Step-Sequenzern, drahtigen Arpeggios und düsteren Flächen. Die beiden arbeiten tatsächlich selbst mit einer AKAI MPC als Sequenzer. Zu ihrer beeindruckenden Sammlung an Synth-Klassikern zählen unter anderem der Korg Mono/ Poly, ein ProOne von Sequential Circuits, das Prophet VS-Rack, ein ARP 2600 und ein Oberheim Two-Voice sowie jede Menge Module im Eurorack- und 5U-Format.

Für die Titelmelodie setzte das Produzenten-Duo den Korg Mono/Poly bei den Arpeggios ein, die Leads kamen aus dem Roland Jupiter-8, das Mellotron M400 brachte die Chorsounds, Prophet-5 und -6 legten die Pads und verschiedene Effekte. Die Bassline kam vom Roland SH-2, der Herzschlag kommt aus dem Pro-One, und ein Original Oberheim SEM Two Voice spielt die Arpeggio-Hauptsequenz.

Mit diesem Synth-Setup haben die beiden es geschafft, einen Soundtrack zu produzieren, der die 80er zurück auf die Ohren bringt und die düstere Stimmung der Serie unterstützt. Für mich ist in diesem Fall die Musik ein ebenso großer Erfolgsfaktor wie die Story und das Bild. Ihr hört es schon raus, ich bin ein echter Fan der Serie und ein Kind der 80er!

