Neuer Weg für Promotion

SoundOn – TikTok startet Plattform für Musik & Marketing

Unter dem Namen SoundOn hat das Videoportal TikTok eine neue Plattform für digitalen Musikvertrieb und Marketing gestartet. Nach einer Beta-Testphase ist SoundOn zwar zunächst nur den USA, Großbritannien, Brasilien und Indonesien verfügbar, doch kann man wohl davon ausgehen, dass die Plattform bald ausgedehnt werden wird.

SoundOn will nach eigenen Worten Künstlern ermöglichen, ihre Fangemeinde zu vergrößern und ihre Musik weltweit bekannt zu machen.

Musikstücke werden direkt auf TikTok hochgeladen und bei deren Nutzung werden Lizenzgebühren fällig. Im ersten Jahr gehen 100% der Einnahmen an die Künstler, danach sind es 90%. Die Auszahlung erfolgt monatlich und es fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Die Rechte an der Musik verbleiben zu 100% bei den Künstlern.

SoundOn bietet verschiedene Werbetools zur Unterstützung der Künstler. Dazu gehören Einblicke und die Entwicklung des Publikums, ein Expertenrat von einem SoundOn-Team, Zugriff auf den Song-Tab von TikTok, mit dem Musik auf Profilseiten verlinkt wird, und Werbeunterstützung durch Creator-Marketing auf TikTok.

Darüber hinaus kann SoundOn Musik auch an andere Plattformen vertreiben, wodurch sich die Reichweite erhöht. Von der Unterzeichnung von Platten- und Veröffentlichungsverträgen bis hin zur Zusammenarbeit mit Co-Autoren will SoundOn zusätzliche Möglichkeiten für Künstler und Musiker schaffen.

Über diesem Link kommt ihr zu SoundOn.