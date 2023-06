Fingerboard vs. Osmose

Sounddesign mit der EaganMatrix

Haken Audio Continuum Fingerboard und Expressive E Osmose verfolgen zwei sehr verschiedene Ansätze für eine neue Herangehensweise an das Keyboardspiel. Dennoch haben die beiden Instrumente etwas gemeinsam, sie verwenden beide die EaganMatrix für die Klangerzeugung.

Auf der diesjährigen ContinuuCon gab es eine Demonstration von Edmund Eagan, der zusammen mit Lippold Haken die EaganMatrix entwickelt hat. Vor rund 20 Jahren begann seine Kooperation mit Haken Audio für das Continuum Fingerboard und später kam es dann zur Zusammenarbeit mit Expressive E, die für ihre neu entwickelte 3D-Tastatur des Synthesizers Osmose eine geeignete Klangerzeugung benötigten. Grundsätzlich lässt sich sagen dass das Fingerboard nicht-quantisiert arbeitet, während Osmose eine klassische Tastatur mit 12 Tonhöhen pro Oktave besitzt.

Diese konzeptionellen Unterschiede spiegeln sich natürlich in der Anpassung der Parameter in der EaganMatrix wieder. Edmund Eagan führt vor, wie er konkrete Presets von dem einen auf das andere System übertrug und die Parameter darauf abstimmte.

In diesem Video erklärt Christophe Duquesne, Entwickler und Miterfinder der akustischen Resonatoren Onde und Pyramid von La Voix du Luthier, mit viel theoretischen Background und einigen Beispielen die neu entwickelten Möglichkeiten der Analyse und additiven Synthese mit der EaganMatrix.

In einem weiteren Beitrag sprach Lippold Haken über die Zukunft von Klangerzeugung mit spezialisierten DSPs, wie dem SHARK-Prozessor. Teilweise steigt er recht tief in die Materie ein, so dass dieser Beitrag eher für technisch versierte Musiker interessant ist.