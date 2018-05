So werden Hitsongs geschrieben

Man kann Gordon Raphael ohne Übertreibung einen echten Tausendsassa nennen, wenn man sich seine Beteiligung an Musikprojekten und Bands einmal genauer ansieht. Am bekanntesten dürfte er für seine Produktion verschiedener Werke der Band The Strokes sein.

Mit vielen seiner Projekte feierte der Produzent und Multiinstrumentalist zahlreiche Erfolge. Doch sein musikalisches Geheimnis möchte er offenbar nicht für sich behalten. Im Video, dass wir euch heute vorstellen möchten, stellt der Musiker aus Seattle die Arbeit an seinem Song “I Said” aus dem Jahr 1980 auf etwas andere Art und Weise vor.

Den Start seiner Kreation machte der Roland Compurhythm CR-78 von Roland – wie es weiterging, könnt ihr euch in folgendem Video genauer ansehen und -hören:

Mehr zu Gordon Raphael erfahrt ihr demnächst in unserem Interview mit dem Produzenten und Musiker!

Quellen: Gordotronic.com, Wikipedia