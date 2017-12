So sampelt die halbe Hip-Hop Welt Nintendo

Die Liebe für Videospiele auch in der Musikwelt reicht sehr weit. Sei es die charakteristische Stimme eines virtuellen Klempners oder ganze Titelmelodien – schon seit langem wird gesampelt, adaptiert und zitiert.

Gerade in der Welt des Hip-Hop ist es da natürlich kein Wunder, dass so mancher Ohrwurm Einzug in auch bekanntere Beats einfließt und so für ein Videospiel-Revival sorgt. Das folgende Video von Genius nimmt Songs etwa von Drake oder ScHoolboy Q genauer unter die Lupe und findet so manche Referenz: