So funktioniert die Musik auf einer Spielekonsole

Kaum ein anderes Medium ist so verknüpft mit Musik wie Videospiele. Als Untermalung, als inhaltliches Thema oder in Form eines Musikspiels – beide Bereiche haben quasi seit Anbeginn der elektronischen Unterhaltungskisten von Sony, Nintendo und Co. zusammengewirkt.

Spätestens in den letzten Jahren gleichen aktuelle Videospielkonsolen in Sachen Leistung einem vollwertigen Computer – die Frage nach der technischen Umsetzung von Musik in Videospielen stellt sich also nicht mehr wirklich.

Doch wie war das eigentlich in der Anfangszeit der Videospiele, bei der technisch einfachere Lösungen gefunden werden mussten? Und wie lief eigentlich das Komponieren von Soundtracks ab? Das folgende Video geht der Sache auf den Grund:

