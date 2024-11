Eine kleine Platine für Sub-Bass

SEM SUB OSC für den Oberheim Vintage-Synthesizer

Anzeige

(Bild: Useful Synth Circuits)

Die Erweiterungsplatine SEM SUB OSC für das Oberheim Synthesizer Expander Module aus den 70er Jahren scheint ein Anachronismus zu sein, denn seit einigen Jahren kommen unzählige neue analoge Synthesizer auf den Markt, die mit ihrer modernen Ausstattung keine Wünsche mehr offen lassen. Dennoch werden Vintage-Schätzchen auch nach Jahrzehnten noch geliebt und sogar weiterentwickelt.

SEM SUB OSC – kleine Platine, großer Bass

Useful Synth Circuits hat eine Erweiterungsplatine für die Vintage-Version des Oberheim SEM (gebaut von 1974 bis 1979) entwickelt, die den monophonen Synthesizer um einen Sub-Oszillator erweitert, der ein zusätzliches Signal eine oder zwei Oktaven unterhalb der gespielten Tonhöhe erzeugt.

Anzeige

Für den Sub-Oszillator wird der Audioeingang und der EXT-Regler in der Mix-Sektion verwendet. Die Platine lässt dem Anwender zwei Möglichkeiten: man verzichtet auf den Audioeingang und nutzt den Regler für eine Sub-Oktave (Dreh nach links) und zwei Sub-Oktaven (Dreh nach rechts) oder man behält die EXT IN-Option bei und kann dann nur die eine Sub-Oktave nutzen.

Die Platine kann ohne größere Modifikationen in ein SEM eingebaut werden, da die Erweiterung über die bereits im Gerät vorhandenen Molex-Stecker angeschlossen wird. Der Einbau besteht aus nur sieben Schritten und es muss nur ein Kabel angelötet werden. Die Anleitung kann auf der Website eingesehen werden.

Die Erweiterung ist nicht nur für einzelne SEM gedacht, sondern kann auch in der Two Voice- und der Four Voice-Konstellation verwendet werden. Dazu muss natürlich für jede Stimme eine eigene Platine installiert werden. Useful Synth Circuits bietet entsprechende Bundles an. Eine einzelne Platine ist mit 53,95 Euro relativ erschwinglich, vor allem wenn man den Gebrauchtpreis eines SEM bedenkt.

Der einzige Wermutstropfen ist, dass SEM SUB OSC nicht mit der modernen Version des Oberheim SEM kompatibel ist.

Über diesen Link gelangt ihr zur Website von Useful Synth Circuits.