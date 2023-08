Seltene Einblicke bei Rosen Sound

Wie sehen ein Yamaha CS-80, ein Sequential Prophet-5 oder ein Roland Juno-106 eigentlich von innen aus? Was sind die größten Probleme, die unweigerlich nach Jahrzehnten der Nutzung auftreten und wie können sie behoben werden? Ein ausgiebiges Video beim Repair-Service Rosen Sound gibt aufschlussreiche Einblicke.

Der Keyboarder Anthony Marinelli, der mit vielen Stars der Pop-Musik zusammengearbeitet hat, lässt uns seit einiger Zeit über seinen Youtube-Kanal an seinem bewegten Musikerleben teilhaben. Diesmal interviewt er Rob Rosen in seinem Shop / Werkstatt in Burbank. Hier wird sich um die Synthesizer-Schätze aus der Studioszene von Kalifornien und von Musikern aus ganz Amerika gekümmert.

In dem fast 2-stündigen Video fachsimpelt man über die oben genannten Synthesizer und ihr Innenleben. Darüber hinaus wird auch eine echte Rarität gezeigt: ein 8-stimmiges Oberheim Modularsystem. Dieses Einzelstück wurde von Casey Young um acht Oberheim SEMs herum gebaut. Auch hier dürfen wir hinter die Frontplatten gucken.

Zum Schluss gibt es noch ein Shoot-Out. Wer hat den besseren Bass – das Moog System 55 oder der ARP 2600? Hört rein und urteilt selbst.