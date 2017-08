Sampling-Marathon: Ein Jahr voller Heizungsgeräusche

Ganz ehrlich – bei sommerlichen Temperaturen gibt es vermutlich tausend andere Dinge an die man spontan denkt: Heizungen gehören nicht dazu. Wenn es allerdings um die Musik geht, kann es sich doch lohnen, die klingenden Metallgerippe einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Sampling kann extrem vielseitig sein – vom Field-Recording über das Slicen von Songs bishin zum Recorden von Alltagsgeräuschen kann jeder Sound-Desinger eigentlich alles was machen, was er sich vorstellen kann. Und es kann verblüffend sein, was alles aus Autogeräuschen, Vogelgezwitscher oder rhythmischem Fußgetrampel herauszuholen ist.

Andrew Huang, den ihr an dieser Stelle schon öfter sehen konntet, treibt auf seinem Youtubekanal das Musikmachen auf kuriose Weise auf die Spitze – neben ungewöhnlchem Equipment sind es gerade die Methoden und Techniken des Youtubers und Musikers, die zu eigenen Kreationen inspirieren können.

Jetzt zeigt Huang ein Video, bei dem er den Sound einer Heizung sampelt und verwendet, um daraus einen Song zu machen. Insgesamt ein Jahr soll die Soundsammlung gedauert haben – ein wahrer Sampling-Marathon!

Und wer weiß: vielleicht ist es ja sogar eine gesampelte Heizung, die den Sound des nächsten Sommerhits liefert?

