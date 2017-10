SAGA auf Abschiedstour zum 40. Jahrestag

KEYBOARDS präsentiert eine Geburtstagsfeier zum Vierzigsten und Abschiedstour in einem: die letzten Shows von SAGA in Europa starten im Herbst 2017!

Die Kanadier werden in Deutschland zwischen dem 20. Oktober und 18. November eine ganze Reihe Konzerte mit jeweils zwei Sets spielen. Die ersten 45 Minuten sind rein akustisch, während die nächsten 90 aus einem Best-Of-Programm an Songs ihrer 21 Studioalben bestehen werden. Fester Bestandteil dabei sind natürlich die Klassiker des Quintetts wie Don’t Be Late, On The Loose, The Flyer, Wind Him Up, Humble Stance oder Scratching The Surface. Tickets für diese erstklassigen Shows kosten im Vorverkauf 32,– bis 72,– Euro (zzgl. Gebühren).

SAGA steht 2017 in folgender Besetzung auf der Bühne: Lead-Vocalist Michael Sadler ist der gewohnt charismatische Frontmann, dahinter die Brüder Ian (Gitarre) und Jim Crichton (Bass, Keyboards), Keyboarder/Sänger Jim Gilmour sowie Schlagzeuger/Sänger Mike Thorne. Ihren bombastischen Sound prägen melodiöse, komplexe Klangkaskaden mit staccatoartigen Gitarreneinschüben, orchestrale Keyboards und pathetischer Gesang.

Die mit dem runden Jubiläum verknüpfte Abschiedstournee kündigte Michael Sadler auf der bandeigenen Homepage so an: „Ladies und Gentlemen, Jungs und Mädels, in diesem Jahr schreiben, touren und recorden wir schon seit vier Jahrzehnten zusammen als Band. Nach großem Hin und Her haben meine Brüder und ich jedoch leider entschieden, dass 2017 SAGAs ‚Final Chapter‘ sein wird. Wir möchten diese Gelegenheit ergreifen, absolut allen zu danken – Ihr habt es uns ermöglicht, auf diese unglaubliche Reise zu gehen. Auch wenn es bittersüß sein wird, freuen wir uns sehr darauf, so viele von Euch wie möglich dieses Jahr noch mal zu sehen und Euch persönlich zu danken!“

Alle Termine zur SAGA The Final Chapter Tour 2017

20.10.17 Mannheim, Maimarktclub

21.10.17 Wissen, Kulturwerk (Beginn: 20.15)

24.10.17 Oldenburg, Kulturetage

25.10.17 Hamburg, Docks

27.10.17 Wiesbaden, Christian-Bücher-Halle (ausverkauft!)

28.10.17 CH-Pratteln, Konzertfabrik Z7

30.10.17 Fulda, Orangerie

01.11.17 Reichenbach/Vogtland, Neuberinhaus

02.11.17 Osnabrück, Rosenhof

03.11.17 Köln, Kantine (Beginn: 20.15)

05.11.17 Stuttgart, LKA-Longhorn

07.11.17 Ingelheim am Rhein, K-ING

09.11.17 Krefeld, Königpalast

10.11.17 Hannover, Capitol

11.11.17 Weimar, Weimarhalle

12.11.17 Regensburg, Airport Obertraubling

14.11.17 München, Muffathalle

15.11.17 Würzburg, Posthalle

17.11.17 Berlin, Admiralspalast

18.11.17 Rostock, Moya Club

www.sagaontour.ca

Tickets gibt es über:

www.adticket.de