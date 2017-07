Recycling einmal ganz musikalisch

Egal ob ein leerer Joghurtbecher oder der Oneway-Kaffebecher: sie ereilt meist das gleiche Schicksal in der nächsten Tonne. Was im besten Fall dann recycelt wird, kann aber noch zu ganz neuer Höchstform auflaufen!

Was pasiert eigentlich mit einem ausrangierten Kanister? Oder eine undicht gewordenen Röhre? Sie landen auf dem Müll – oder in einem der wohl ungewöhnlichsten Musikprojekten überhaupt. Statt herkömmlichen Instrumenten verrichten bei der Band Trashbeatz allerhand Gegenstände ihren Dienst und bekommen so eine zweite Chance.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Drumset aus Plastiktonnen? Oder mit einer Art Orgel aus Shampoo-Verpackungen? Müll geht also auch tonal – was die percussiv gespielten Rohre ebenfalls beweisen.

Die Performance fand im Rahmen eines Ted Talks statt – es wird also auch über das Thema Recycling gesprochen. Sicherlich eine gute Möglichkeit, um auf wachsende Müllberge aufmerksam zu machen!

Habt ihr Recycling-Tipps für die Bühne? Welchen Gegenstand habt ihr schon einmal umfunktioniert, der sonst vielleicht im Müll gelandet wäre?