Noch Fragen?

Q&A-Session mit Richard Devine im Live-Stream

Für Richard Devine lassen sich nur schwer Berufsbezeichnungen finden. Grob kann man ihn als Musiker, Engineer, Musik-Produzent, Produzent von Soundeffekten, Sounddesigner und Filmmusiker beschreiben. Seine Credits sind außergewöhnlich. In den letzten drei Jahren hat Richard Devine Künstler wie Aphex Twin und Mike Patton (Faith No More) geremixt. Er hat 7 Alben über Schematic, Planet-Mu, Warp, Asphodel und Sublight Records veröffentlicht, für Touchstone Pictures (mit John Hues & Kyle Cooper) Filmmusik produziert, an Werbespots für Nike und für verschiedene Unternehmen wie Audi, BMW, Ford, Cola, LandRover, Peugeot, Dodge und McDonald’s am Sounddesign gearbeitet. 2018 machte er sogar das Sounddesign für das neue Jaguar I-Pace Elektroauto.

Zuvor steuerte er bereits im Mai 2016 zusammen mit Mick Gordan Soundeffekte und musikalische Elemente zum Doom 4 Soundtrack bei. Und 2017 erstellte er UI Sound Design und Ambisonic Environmental Audio für Googles DayDream VR Platform / Google Earth VR. Im November 2018 veröffentlichte er sein 7. Album Sort \ Lave auf Planet-Mu Records (UK). Am 24. Februar 2019 erstellte Richard mehrere Soundtracks und Hunderte von Soundeffekten für das CyberPunk 2077-Video von CD Projekt Red, das 2020 veröffentlicht werden soll. Die Liste ist lang … sehr lang!

Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, Richard Devine vorab oder im Live-Stream eure Fragen zu stellen, die er für euch beantwortet.

Schickt uns vorab eure Frage an redaktion@soundandrecording.de

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Sennheiser MK4 Studiomikrofon im Wert von 299 Euro.

Das Interview führt Autorin und Modular-Künstlerin Martha Bahr, die viele als Panic Girl kennen!

Wann: Am Dienstag, 14.04.! Los geht es um 20:00 Uhr!

Wo: Den Live-Stream findest du auf Facebook, YouTube und natürlich genau hier:

