Q&A mit Tony Rolando von Make Noise im Live-Stream

In unserem Live-Stream am Dienstag den 12.05. um 20.30 Uhr CET haben wir Tony Rolando zu Gast, den Gründer des Eurorack Herstellers Make Noise. Das 2008 gegründete Unternehmen hat mit dem “Maths” Modul nicht nur einen Klassiker auf den Markt gebracht, das in so gut wie jedem Modularsystem zu finden ist, sondern hat auch sonst viele innovative Module entworfen, die zu neuen musikalischen Ideen jenseits der üblichen Sounds und Songstrukturen verhelfen sollen. Unsere Autorin Martha Bahr wird ihn in einem Gespräch befragen, wie es zu seiner Leidenschaft für Synthesizer kam, zu seiner Zeit bei Moog und natürlich auch zu seinem neuesten Gerät, dem 0-CTRL!

Website: http://www.makenoisemusic.com

Q&A mit Tony Rolando von Make Noise – Der Live-Stream startet am Dienstag, den 12.05. um 20:30!

Hier findest du den Live-Stream auf YouTube oder Facebook.

