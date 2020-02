Podcast: Moog Vocoder + Online vs Einzelhandel + SR-Ausgabe 01/20 – Wochenrückblick #11

In dieser Episode stellen wir die neue Ausgabe von Sound&Recording + KEYBOARDS vor, sprechen kurz über den 16 Channel Vocoder von Moog den Synth von Ummet Ozcan, den L8 von Zoom und die News der Woche. Außerdem diskutieren die beiden, warum man überhaupt noch das Haus verlassen muss, um Gear zu kaufen?! Was sind eure Pro und Contra zum Thema Online-Shopping vs. Einzelhandel? Viel Spaß beim Hören!

In dieser Ausgabe sprechen wir über die News der vergangenen Woche, in der Moog mit dem 16 Channel Vocoder überraschte und DJ Superstar Ummet Ozcan endlich seinen Software-Synth Genesis Pro vorstellte. Außerdem diskutieren wir, nachdem Musictribe ein neues Gebraucht-Portal gelauncht hat, über Online-Shopping vs. Einzelhandel. Und natürlich sprechen wir auch über die neue Sound&Recording-Ausgabe, die erste nach der Fusion mit KEYBOARDS, die am Freitag den 07.02. erscheint!

Wochenrückblick #11 – Moog Vocoder + Online vs Einzelhandel + SR-Ausgabe 01/20

Die neue Sound&Recording-Ausgabe ist eine besondere. Nicht etwa, weil es die erste des neuen Jahres oder gar Jahrzehnts ist, sondern weil es die erste ist, in der ebenfalls unser KEYBOARDS-Magazin vertreten ist – und das auf insgesamt 130 Seiten. Damit wird wieder zusammengeführt, was einst bereits zusammen war.

