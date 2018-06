Performance: Portugal. The Man

Sagen wir es kurz und knapp: wir lieben Live-Performances! Die Vorstellung in unserem Blog folgt dabei einem wichtigen Punkt: wir wollen Musikerinnen und Musiker vorstellen, die für ihre Songs brennen und das auch Live sichtbar machen.

Die heutige Performance erfüllt genau dieses Kriterium und stammt von der seit 2004 bestehenden Band Portugal. The Man. Für den Youtubekanal des Magazins Rolling Stone spielt die Band zwei ihrer Songs mit dem Titel “Live In The Moment” und “Feel It Still”. Und man kann sie nicht nur sehen, sondern auch hören: die Leidenschaft für die Musik!

