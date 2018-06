Performance: Murmelbahn vs. Liveband

Seine All-In-One-Murmelbahn-Band haben wir euch an dieser Stelle schon einmal vorgestellt: kein Weg führt für Fans ungewöhnlicher Isntrumente an Wintergatan vorbei. Der Musiker, Künstler und Instrumentenbauer bringt aber nicht nur auf Youtube seine Fans zum staunen.

Es konnte einem schon die Kinnlade herunterklappen, wenn man die “Marble Machine” von Wintergatan zum ersten mal in der Performance gesehen hat: eine riesige Konstruktion aus Holz, die wie eine Murmelbahn metallene Kugeln auf Klangkörper fallen lässt und daraus einen ganzen Song macht. Zwar braucht es auch einiges an Know-How, um die Maschine zu bedienen; doch deutlich komplexer dürfte die Konstruktion in Marke Eigenbau gewesen sein.

Doch Wintergatan tritt auch zusammen mit seiner Band auf und da darf der inzwischen vielfach gecoverte Song natürlich nicht fehlen – uns gefallen übrigens beide Versionen – also mit Band oder akustisch – sehr gut!

