Performance: Jorja Smith und das Tischkonzert

Eigentlich ist es in Zeiten des Homestudios nichts wirklich ungewöhnliches mehr, wenn gute Musik auch schon an einem kleinsten Tisch entsteht, der gerade so genug Platz findet. Etwas ganz anderes ist es, wenn eine ganze Band an einem solchen Möbelstück Platz finden soll.

Genau das ist das Konzept der Konzertreihe “Tiny Desk Concert” von NPR Music des National Public Radio. Doch gerade auf engstem Raum entsteht so einfach gute Musik – wie bei der Künstlerin Jorja Smith, die mit ihrer Band einige ihrer Songs performt.

