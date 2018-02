Performance: Das Solo-Orchester Jacob Collier

In unserer letzten Kolumne haben wir darüber geschrieben, dass endlich auch Musikschaffende hinter den Kulissen bekanntet werden und angemessen mit ihrer Arbeit in Verbindung gebracht werden sollten. Doch was, wenn ein Musiker alles macht?

In unserer heutigen Performance sitzt ein Mann an der Schaltzentrale – Performance, Musik und SHow komtm dabei alles von ihm. Zwischendurch wechselt er von einer Seite zur anderen, Zupft, greift in die Tasten oder spielt Schlagzeug.

Anzeige

Dabei spielt er ein Instrument virtuoser als das andere und legt sich (auch visuell auf der Videoleinwand) mächtig ins Zeug. Doch genug geschrieben, wir empfehlen all das natürlich in Aktion: