Nils Frahm spricht über sein aktuelles Album All Melody

Nils Frahms aktuelles Album All Melody verwebt einmal mehr auf kongeniale Weise akustische und elektronische Sounds, minimale Arrangements und opulente Klangästhetik. Selten standen sich Club und Philharmonie so nahe wie hier.

Nils Frahms Studio befindet sich im riesigen Aufnahmesaal 3 des ehemaligen Funkhauses in Berlin Köpenick. Akustik und Atmosphäre der Räumlichkeiten aus den 1950er-Jahren sind absolut unvergleichlich. Nach eineinhalb Jahren Umbauzeit und Modernisierung entstand hier All Melody − ohne jegliche technische Limitierung.

Nils Frahm empfängt uns in seiner aktuellen Wirkungsstätte − seinem Studio in den altehrwürdigen Mauern des legendären Berliner Funkhauses. Nach einer eineinhalbjährigen Umbauphase hat sich Nils Frahm im dortigen Saal 3 die Arbeitsumgebung seiner Träume verwirklicht − ein Ort, an dem Musik ohne jede Einschränkung erdacht, erschaffen und präsentiert werden kann. Ein Ort, der dem viel zitierten Ausspruch gerecht wird, nur die eigene Kreativität könne als Limit gelten. Das aktuelle und dort entstandene Album All Melody ist somit auch eine Geschichte über unbegrenzte künstlerische Freiräume und Möglichkeiten − eine Herausforderung, mit der Nils Frahm offensichtlich sehr gelassen umzugehen weiß…