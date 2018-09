Gute Musik mit gutem Video

Musik+Video: Circles Around The Sun

Gerade lässt sich ohne große Übertreibung sagen: die große Ära der Musikvideos ist ziemlich verblasst. Viva wird eingestellt und auf den verschiedenen Streaming-Plattformen hat das Medium Video noch nicht so wirklich seinen Platz gefunden.

Umso erfrischender, wenn es sie dann (spätestens auf Videoplattformen wie Youtube und Vimeo) doch wieder gibt und sie dort auch noch genial aussehen. Spätestens wenn so dann gute Musik und ein gutes Video zusammentreffen gibt es einen Kandidaten für unsere Rubrik “Musik+Video”!

Heute: Die Band Circles Around The Sun mit ihrem Song “One For Chuck”. Collagenhaft verbinden sich dabei die verschiedenen Elemente im Infinite Zoom und führen so auch visuell durch kunterbunte Welten. Musikalisch wird es groovy und bleibt bis auf ein kurzes Sample zu Beginn gesanglos – also genau das Richtige für Fans von rein instrumenteller Musik.

Hier geht es übrigens zu weiteren ungewöhnlichen und inspirierenden Musikvideos!

