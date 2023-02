From Zero to Hero

Musiker im Film

Da Musik ohnehin ein zentrales Element in Filmen ist, gibt es natürlich auch Filme über Musiker. Und zwar nicht zu knapp. Schon der allererste Tonfilm “The Jazz Singer” stellte einen Musiker in den Mittelpunkt der Handlung.

Es gibt mehrere Subgenres beim Musikfilm. Die klassischen Musicals wie “Singing in the Rain”, “West Side Story”, “All that Jazz” oder “La La Land” haben sich über die Jahrzehnte gehalten, wenn es auch stetig einen Wandel gab, der dem Zeitgeist geschuldet war. Mit dem aufkommenden Star-Rummel etablierten sich Biopics, die den Werdegang von Musikern und Bands nachzeichneten. Der Nachteil hierbei ist, dass man die Geschichte schon vorab kennt und es keine Überraschungen gibt. Aber selbstredend machen Filme wie “Bird” (über den Saxophonisten Charlie Parker), “The Doors” und natürlich “Bohemian Rhapsody” unglaublich Spaß.

Dann gibt es da noch die fiktiven Geschichten, die vielleicht die besten Musikfilme sind. Denn hier werden eine spannende Handlung und Emotionen im Sinne des Storytellings verknüpft, ohne dass man auf biographische Fakten “Rücksicht” nehmen muss. Es wird häufig das Underdog-Prinzip bedient: ein verkanntes Talent muss sich durchkämpfen bis der Durchbruch am Ende, standesgemäß mit einem großen Konzert, geschafft wird – oder alles zusammenbricht. Bitte mal alle die Hände heben, die sich hier wiedererkennen!

Ein perfekter Vertreter dieser Art ist “The Commitments” von 1991. Regisseur Alan Parker, der auch den wunderbaren Film “Fame” inszenierte, lässt hier eine Soul-Band im Dubliner Arbeitermilieu aufsteigen und scheitern. Die grandiosen Musiker begeistern nicht nur im Film, sondern traten auch noch lange Zeit danach live auf.

Einer der skurrilsten Musikerfilme ist wohl “Sweet and Lowdown”, in dem Sean Penn den zweitbesten Gitarristen der Welt verkörpert, der jedoch beim Anblick seines Idol Django Reinhardt in Ohnmacht fällt. Auf so eine Idee kann nur Woody Allen kommen.

Wie aber entsteht ein Musikerdrama? Es beginnt natürlich mit einem Drehbuch. Wir sind auf einen Wettbewerb gestoßen, der von Ergocinema in Zusammenarbeit mit dem Independent Days Filmfestival in Karlsruhe durchgeführt wird. Unter den Teilnehmern ist ein Drehbuch, dass genau solch eine Underdog-Story von Musikern, in dem Fall von vier Mädchen in Japan, erzählt. Es gibt eine Lesung aus diesem Drehbuch, das in Anlehnung an Django Reinhardts bekanntesten Song, den Titel “Minor Swing Girls” trägt. Teil des Wettbewerbs ist es, das Kommentare der Zuhörer gesammelt werden, die man unter Video angeben kann. Wer keinen Youtube-Account hat, kann auf der Ergocinema-Seite ohne Account seine Meinung äußern, die ihr unter diesem Link erreicht.

Und es gibt noch so unendlich viele Filme mehr. Welcher hat euch gefallen, beeinflusst oder berührt?