Moog Matriarch – Tipps & Tricks

Matriarch ist der größte und flexibelste monophone Synthesizer von Moog. Mit seinen vier Oszillatoren (inkl. paraphonem Modus), Dual-Filter, Sequenzer und Arpeggiator, analogem Delay, semi-modularer Struktur, Modulatoren und Tools bietet Matriarch eine Vielfalt an Möglichkeiten.

Moog veröffentlicht in losen Abständen Workshop-Videos zum Matriarch, so wie jüngst im Zusammenhang mit dem Firmware-Update 1.3, bei dem vor allem die MIDI- und CV-Funktionen verbessert wurden. Hier wird gezeigt, wie man das Potential des Synthesizers am besten ausschöpfen kann.

Ringmodulation

Trotz seiner umfangreichen Ausstattung fehlt dem Matriarch ein Ringmodulator. Mit Hilfe seiner bipolaren und CV-steuerbaren Attenuatoren lässt sich diese Funktion jedoch bewerkstelligen. Über einen Attenuator kann die Amplitude eines Oszillators durch einen zweiten Oszillator positiv und negativ moduliert werden. Der begrenzte Tune-Bereich des Oszillators wird hier mittels eines zweiten Attenuators, der auch als CV-Quelle eingesetzt werden kann, erweitert.

Chord Memory

Die vierfache Paraphonie des Synthesizers kann auch für Chord Memory genutzt werden. Es gibt zwei Wege, um Akkorde mit einer Taste zu spielen. Der interne Sequenzer kann im paraphonen Modus einen gespielten Akkord aufnehmen, der dann durch erneutes Triggern wieder gespielt wird. Etwas flexibler ist der monophone Modus, in dem man die vier Oszillatoren zu einem Akkord stimmt und dann manuell oder mit dem Sequenzer spielt.

Round Robin

Die vier Oszillatoren von Matriarch können auf unterschiedliche Weise sequentiell abgerufen werden. Sind unterschiedliche Oktavlagen, Tonhöhen oder Wellenformen eingestellt, erscheinen einfache Sequenzen wesentlich komplexer als sie eigentlich sind.

Stereo-Modulation

Die Attenuatoren lassen sich auf drei Arten nutzen, als Abschwächer, CV-Quellen und Inverter. Wird ein Modulationssignal über ein Multiple vervielfacht, lassen sich mit einem Originalsignal und einer invertierten Variante gegenläufige Modulationen für eine Bewegung im Stereobild erzeugen.

Velocity & Aftertouch

Die Tastatur von Matriarch erzeugt Velocity und Aftertouch, doch diese Funktionen sind nicht zur internen Tonerzeugung verbunden. Hierfür müssen die gewünschten Verbindung gepatcht werden, um etwa Vibrato per Aftertouch auszulösen oder mit Velocity das Filter zu steuern. Dabei erweisen sich wieder die Attenuatoren als nützlich.