Eine unerwartete Fusion

Moog gehört nun zu inMusic

Erst kürzlich feierte Moog sein 70-jähriges Jubiläum und nun gibt Joe Richardson, Präsident von Moog Music, überraschend bekannt, das Moog ein Teil der inMusic Group geworden ist. Zu inMusic gehören unter anderem Hersteller wie Alesis, Akai, Denon, M-Audio, Marantz, Numark und Rane.

Laut der Mitteilung erwartet Moog Music von diesem Schritt, dass inMusic Lösungen für Bereiche hat, die für das vergleichsweise kleine Unternehmen aus Ashville eine ständige Herausforderung darstellen. Diese Partnerschaft ermöglicht Moog Music einerseits Zugang zum globalen Vertriebs- und Lieferkettennetzwerk von inMusic und bietet gleichzeitig inMusic und den angeschlossenen Herstellern das analoge Know-how von Moog.

Die Produktentwicklung von Moog Music wird weiterhin von Steve Dunnington, einem langjährigen Ingenieur und ehemaligen Schüler von Bob Moog, geleitet. Die Firma wird ihre Instrumente auch in Zukunft in Asheville, North Carolina entwickeln, konstruieren und bauen. In diesem Zusammenhang erinnern wir uns an die gewerkschaftliche Organisation der Moog-Arbeiter im vergangenen Jahr, um bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Über den Ausgang dieser Bemühungen wurde bislang leider nichts bekannt.

Zu der Ankündigung von Moog Music gibt es ein Statement von Michelle Moog-Koussa, Executive Director der Bob Moog Foundation. Darin betont die Tochter von Bob Moog, dass die Foundation unabhängig ist und bleiben wird. Zwischen den Zeilen kann man heraushören, dass sie von der Übernahme nicht sonderlich begeistert ist. U.a. dankt sie ausdrücklich den Angestellten, die die Vision ihres Vaters umgesetzt haben, erwähnt aber weder Moog Music-Präsident Joe Richardson noch den inMusic-CEO Jack O’Donnell.

In der Mitteilung von Moog Music wird davon gesprochen, dass bereits eine Anzahl von neuen Hardware- und Software-Instrumente in Planung sind, die durch die Partnerschaft mit inMusic besser realisiert werden können. Konkrete Informationen dazu gibt es allerdings noch nicht. Was erhofft bzw. wünscht ihr euch an neuen Produkten von Moog?

Unter diesem Link könnt ihr die Meldung von Moog Music in vollem Umfang nachlesen. Und unter diesem Link könnt ihr euch einen Überblick über die inMusic Group verschaffen.